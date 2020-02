Sabato 1 febbraio 2020 - 17:59

Arrivata un’altra richiesta di processo per Salvini

Per il blocco della Open Arms. Il leader della Lega: "Lo rifarei e lo rifarò"

Roma, 1 feb. (askanews) – “Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai”. Lo ha annunciato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini facendo riferimento al caso della Open Arms.

“Rischio un ulteriore processo per aver difeso i confini italiani? L’ho fatto – ha detto ancora su Fb – lo rifarei e lo rifarò: se devo difendere il mio Paese, non ho paura di niente e di nessuno”.

