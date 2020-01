Venerdì 31 gennaio 2020 - 00:12

Primi due casi in Italia, stop voli da e per la Cina

Due cinesi ricoverati allo Spallanzani a Roma. Conte: "No panico"

Roma, 31 gen. (askanews) – Roma, 30 gen. (askanews) – Il Coronavirus è arrivato in Italia, lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. “C’erano due casi sospetti, abbiamo avuto l’aggiornamento: questi due casi sono confermati. Anche in Italia abbiamo i primi due casi, due turisti cinesi da qualche giorno nel nostro paese”.

Ha aggiunto Conte: “Abbiamo già predisposto tutte le misure precauzionali per isolare questi due casi”. L’Italia, ha poi spiegato il premier, ha deciso di chiudere il traffico aereo da e per la Cina. “Non ci siamo fatti trovare impreparati, il ministro Speranza ha appena adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina”.

Il ministro Roberto Speranza ha definito “fuori luogo” ogni “allarmismo”. Tesi sostenuta anche da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani dove sono ricoverati i due cinesi: ” I due pazienti sono stati immediatamente ricoverati, posti in isolamento, sono in buone condizioni. La tempestività dell’intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposte perché come sapete di norma l’infezione si trasmette dopo la comparsa dei sintomi”.

Ha chiarito Ippolito: “Appena sono comparsi i sintomi i pazienti sono stati presi in isolamento, è stata fatta la diagnosi, è stata verificata. Questo ci fa essere abbastanza tranquilli”.

Convocato per venerdì mattina un consiglio dei ministri per fare il punto sull’emergenza Coronavirus e per prendere “ulteriori misure”, ha detto Conte. L’obiettivo, ha spiegato il premier, è “mettere tutte le strutture competenti a disposizione, compresa la Protezione civile”.

Adm