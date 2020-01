Lunedì 27 gennaio 2020 - 02:05

“Abbiamo vinto sulle proposte di governo” (così Bonaccini)

Abbiamo immaginato l'Emilia-Romagna del futuro

Casalecchio di Reno, 27 gen. (askanews) – “Abbiamo vinto e l’abbiamo fatto sul terreno che più ci è congeniale: quello sulle proposte di governo, immaginando un’Emilia-Romagna che non si fermasse su quanto fatto nei cinque anni scorsi”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, commentando il voto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna al suo comitato elettorale a Casalecchio di Reno.

“Siamo partiti da Bologna” per l’avvio della campagna elettorale, e “permettetemi voglio tornare nella mia terra e domani sera (lunedì 27 gennaio, ndr.) invitiamo tutti in piazza Grande a Modena alle 20:30”. Ci saranno “tutti quelli che vorranno venire, quelli che hanno dato una mano”, così Bonaccini. “Abbiamo girato tutta l’Emilia-Romagna in lungo e in largo – ha aggiunto Bonaccini -, anche se chi mi ha visto arrivare sapeva che in quel territorio io ero già stato” nei cinque anni da presidente della Regione Emilia-Romagna.

Pat/Int2