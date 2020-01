Domenica 26 gennaio 2020 - 21:07

Nuovo coronavirus, cosa farà l’Italia per i connazionali a Wuhan e in Hubei

Roma, 26 gen. (askanews) – L’ambasciata d’Italia a Pechino, in raccordo con l’Unità di Crisi della Farnesina, è in contatto con i cittadini italiani presenti a Wuhan e nella regione dell’Hubei. Sono state predisposte tutte le possibili misure per assistere i connazionali e ridurre, nel limite del possibile, i disagi. Lo riferiscono fonti della Farnesina, sottolineando che vi sarà la possibilità di utilizzare un trasferimento via terra al di fuori della regione dell’Hubei, ma ciò comporta necessariamente un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera. Coloro che invece scelgono di restare avranno un filo diretto con l’ambasciata per ricevere i consigli e le indicazioni del caso.

