Domenica 26 gennaio 2020 - 21:13

In Calabria lievissimo aumento dell’affluenza ai seggi (dato ore 19)

Rispetto alle precedenti regionali

Roma, 26 gen. (askanews) – In aumento l’affluenza alle urne in Calabria per le elezioni regionali. Alle ore 19, secondo i dati provvisori del Viminale, ha votato il 35,49 %. Il dato è sostanzialmente in linea con le precedenti consultazioni, quando andò alle a quest’ora il 34,81. (Foto di repertorio).

