Domenica 26 gennaio 2020 - 20:58

Grande affluenza ai seggi in Emilia-Romagna

Alle 19 al 59,16%

Roma, 26 gen. (askanews) – Prosegue l’andamento di grande affluenza alle urne in Emilia Romagna. Alle 19, secondo i dati definitivi del Viminale, la percentuale di persone che sono andate a votare è salito fino al 59,16 per cento. In tal senso il dato risulta quasi doppio rispetto al passato, quando era di 31,16.

