Venerdì 24 gennaio 2020 - 20:13

Zingaretti: non regalate la Calabria a chi odia il Sud

Chiusura della campagna elettorale

Roma, 24 gen. (askanews) – “Non potete regalare la Calabria a chi odia la Calabria e il Sud, non potete permetterlo a chi viene qui per fare la spesa, per gli interessi della cattiva politica. Questa è la posta in gioco che deve fare alzare in piedi un popolo, che ha anche idee diverse ma non può arretrare di un millimetro per difendere la propria dignità”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, nel comizio conclusivo della camapgna elettorale a Reggio Calabria.

“Perchè tanti uomini e donne guardano a questa destra così estremista? È un motivo forte per raccogliere voti, ma anche di grande debolezza: la paura, la paura del futuro. Dobbiamo guardare negli occhi questa paura, e anche noi abbiamo commesso degli errori: chi ha paura del futuro va rispettato perchè la paura non si sceglie. La destra è molto brava a raccontare le paure degli italiani, Salvini è il migliore, ma è il peggiore a risolvere le paure e i problemi delle persone. La differenza è che c’è chi cavalca i problemi che creano le paure, e chi come noi vuole risolvere i problemi che creano le paure delle persone”.

Rea/Int2