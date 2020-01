Venerdì 24 gennaio 2020 - 14:58

Salvini: oste Mario uno di noi, giustizia va riformata

"C'è chi sta con i delinquenti e non con le persone per bene"

Roma, 24 gen. (askanews) – Doveva concludersi riconoscendo la legittima difesa di chi viene aggredito di notte e difende la vita dei suoi parenti, e invece no: tre anni, eccesso colposo di legittima difesa. Riformiamola questa giustizia ma con qualcuno che sa di cosa parla. Tre anni per chi si è difeso di notte in casa sua mi sembra una follia”. In una diretta facebook Matteo Salvini attacca pesantemente la magistartura, per la richeista avanzata dalla pubblica accusa di tre anni di galera per il ristoratore di Casaletto Lodigiano (Lodi) Mario Cattaneo, che la notte del 10 marzo 2017 uccise Petre Ungureanu, un romeno di 32 anni che con tre complici stava rubando sigarette e denaro nella sua osteria.

“Mario ha fatto quello che avrei fatto io, quello che avrebbe fatto chiunque di voi. Avrebbe esagerato perchè ha sfondato la porta che lo separava dai ladri”, sostiene Salvini citando l’arringa dell’accusa “ma con la vita dei bimbi non si scherza”, ha affermato il leader della Lega. “E’ una pseudogiustizia che sta con i delinquenti e non con le persone per bene. La nuova legge eviterà in futuro molti di questi problemi, il Parlamento può approvare le leggi ma poi ci sono uomini e donne che devono applicarle queste leggi, non interpretarle. Fermiamoci un attimo perchè al posto di Mario potrebbe esserci chiunque. Questa non è giustizia, non è amministrazione della giustizia”.