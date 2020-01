Giovedì 23 gennaio 2020 - 19:03

Berlusconi ha ripetuto la battuta sessista sulla candidata Santelli

Durante un evento elettorale in Calabria

Roma, 23 gen. (askanews) – “E’ una donna piena di difetti, pensate che in 26 anni non me l’ha mai data. Adesso è rimasta anche senza voce, era perfetta perché non poteva neanche andarlo a raccontare”. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di una iniziativa con la candidata presidente alla Regione Calabria, Jole Santelli, ripetendo e, andando anche oltre, la battuta che aveva suscitato le polemiche.

