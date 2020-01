Sabato 18 gennaio 2020 - 16:15

Telefonata Conte-Merkel in mattinata

Colloquio in vista della Conferenza di Berlino sul conflitto libico

Roma, 18 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno avuto in tarda mattinata una conversazione telefonica utile a scambiarsi un ultimo aggiornamento in preparazione della Conferenza sulla Libia prevista per domani a Berlino. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi.