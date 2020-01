Sabato 18 gennaio 2020 - 18:23

Gregoretti, Zingaretti: Casellati non equidistante, rifletteremo

"Doveva garantire, con la sua funzione"

Roma, 18 gen. (askanews) – “La presidente del Senato doveva garantire, con la sua funzione, una equidistanza e non l’ha fatto, quindi rifletteremo anche su questo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una dichiarazione, diffusa dal Pd, resa a margine di una iniziativa elettorale in Emilia Romagna, parlando del voto in Giunta per il regolamento a palazzo Madama. La decisione in base alla quale la Giunta delle immunità potrà votare lunedì 20 sull’autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Gregoretti è stata assunta con il voto decisivo di Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.