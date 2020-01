Sabato 18 gennaio 2020 - 19:14

Fratoianni: su Twitter poliziotto con pistola parla di Sardine

"Verificare autenticità, e se è così provvedimenti severi"

Roma, 18 gen. (askanews) – “Mi è stato segnalato che su twitter circola da ieri una foto dell’account claudio8013 (@Cllaudio80) dove si vede l’autore con un distintivo delle forze dell’ordine al collo e una pistola in mano. Con il seguente testo ‘Ragazzi vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici'”. Lo ha dichiarato in una nota Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“Non sappiamo se è un fake, – ha proseguito il parlamentare – o se è il prodotto delle centrali dell’odio ben presenti nella politica italiana o se sia davvero un appartenente alle forze dell’ordine. Data la gravità e la potenziale pericolosità del messaggio siamo certi che il Ministero dell’interno e i vertici della polizia interverranno al più presto per le opportune verifiche, per far bloccare questo account, e per provvedimenti immediati nel caso l’autore sia un rappresentante delle forze dell’ordine. Sulla vicenda presenteremo un’interrogazione parlamentare”, ha concluso Fratoianni.