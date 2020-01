Venerdì 17 gennaio 2020 - 09:43

Renzi sulla legge elettorale: a me lo sbarramento al 5% non preoccupa

"In Toscana, Emilia Romagna..."

Roma, 17 gen. (askanews) – “Non è un problema lo sbarramento al 5%, noi andremo a doppia cifra. Lo facciamo tranquillo il 5%, non so se il M5s farà il 5% in Toscana, Emilia Romagna e poi nelle varie elezioni. Il Pd va a rimorchio di un partito fermo e sfida le leggi della fisica”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

Insomma, nessuna preoccupazione? “Ma no, quando si arriva alle elezioni sulla base della legge elettorale cambiano le modalità di presentazione, già adesso l’area che fa riferimento a un profilo riformista è, con piccoli partiti e movimenti, oltre il 10%” ha concluso.

Vep/Int9