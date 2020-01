Giovedì 16 gennaio 2020 - 16:16

Marattin (Iv) vede Gualtieri: studiamo estensione bonus 80 euro

"Incontro costruttivo, nostra priorità è radicale riforma Irpef"

Roma, 16 gen. (askanews) – “Con Gualtieri c’è stato un incontro molto costruttivo. Abbiamo passato un’ora a ragionare su scenari diversi e possibili simulazioni, perché l’obiettivo è usare questi 3 miliardi nel modo più equo ed efficiente possibile per ricominciare a mettere soldi nelle tasche degli italiani”. Lo dichiara Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva, al termine dell’incontro con il ministro dell’Economia.

“Stiamo studiando come estendere il bonus di 80 euro: noi di Italia Viva – spiega – vorremmo riuscire ad allargare il più possibile la platea dei beneficiari. Ma il lavoro tecnico continua in modo da dare gli strumenti alla maggioranza per prendere una decisione condivisa”.

“Abbiamo ricordato che per Italia Viva la priorità è impostare da subito una radicale e completa riforma dell’Irpef, come parte preponderante di una complessiva riforma fiscale, all’insegna di semplificazione e riduzione del carico fiscale per chi produce e lavora. La vera sfida per il governo e la maggioranza è questa”, conclude.