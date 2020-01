Venerdì 10 gennaio 2020 - 15:47

Parmitano-Conte in collegamento dallo spazio

Il premier da Palazzo Chigi: che emozione

Roma, 10 gen. (askanews) – “Benveuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”. Così l’astronauta italiano dell’Esa, Luca Parmitano, ha salutato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, collegato da Palazzo Chigi con la Stazione Spaziale Internazionale.”Che emozione! – ha risposto il premier – e sono particolarmente emozionato per avere un nostro rappresentante nella stazione spaziale, che rappresenta un avamposto di umanità nello spazio e la maggior opera ingegneristica realizzata dall’uomo”.

“Abbiamo raggiunto molti obiettivi con questa missione e abbiamo ancora tre settimane davanti. Sarà un mese estremamente impegnativo”. Parmitano ha tracciato un primo parziale bilancio dei risultati raggiunti dalla missione.

Replicando al premier, che chiedeva informazioni sulla tecnologia italiana presenta nella stazione spaziale, ha spiegato che “se l’Italia è al terzo posto per la contribuzione finanziaria all’Esa, per la tecnologia l’Italia è certamente sul podio”. Con il tricoloro sullo sfondo, Parmitano ha spiegato di parlare dal Columbus, modulo europeo costruito in Italia, come diverse altri componenti della stazione. Parmitano ha anche riferito di “molti esperimenti italiani” compiuti durante la missione.

“Sono felice di questo collegamento – ha salutato il premier – e vi auguro buon lavoro”. A Palazzo Chigi Conte era affiancato dal sottosegretario Riccardo Fraccaro, autorità politica delegata per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, da Roberto Chieppa, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, da Carlo Massigli, segretario del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e allo aerospazio, da Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, da Johann Worner, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea.

Lsa/Int5