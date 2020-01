Venerdì 10 gennaio 2020 - 15:31

In Cassazione 71 firme (6 della Lega) per il referendum sul taglio dei parlamentari

Ne bastavano 64

Roma, 10 gen. (askanews) – Sono state raccolte 71 firme di parlamentari per la richiesta del referendum sulla legge di riforma che ha tagliato il numero dei parlamentari. Lo confermano i promotori che si sono recati in Cassazione per il deposito. Per rendere ammissibile il referendum ne bastavano 64. Sarebbero sei, secondo quanto si è appreso, le firme di senatori della Lega.

Vep/int5