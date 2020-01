Giovedì 9 gennaio 2020 - 09:08

Gregoretti, Stefani(Lega): da relatore no processo a Salvini

"Difese interesse nazionale"

Roma, 9 gen. (askanews) – “Il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri, relatore per il caso Gregoretti, ha presentato la relazione nella quale propone il diniego dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. È evidente che l’allora ministro dell’Interno avesse agito col coinvolgimento attivo di tutto il governo, per difendere l’interesse nazionale”. Lo riferisce in una nota la senatrice della Lega, Erika Stefani, componente della Giunta.