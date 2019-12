Martedì 31 dicembre 2019 - 21:11

Mattarella: all’Italia serve fiducia. Favorire la coesione sociale

Nel saluto al Paese il presidente parla anche di social e giovani

Roma, 31 dic. (askanews) – Fiducia e coesione. A voler cercare le parole chiave nel tradizionale discorso di fine anno di Sergio Mattarella, tenuto nell’insolita ‘location’ della Sala del Tofanelli al pianoterra del Quirinale e durato circa sedici minuti, sembrano queste due quelle su cui puntare.

Dopo aver definito quello concluso “un decennio impegnativo”, il presidente della Repubblica ha ricordato come “abbiamo problemi da non sottovalutare” ma “dobbiamo avere fiducia” perché “disponiamo di grandi risorse”.

Fra i problemi da affrontare, ha incalzato il capo dello stato, c’è “il lavoro che manca per tanti, anzitutto. Forti diseguaglianze. Alcune gravi crisi aziendali. L’esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. Ma abbiamo ampie possibilità per affrontare e risolvere questi problemi. E per svolgere inoltre un ruolo incisivo nella nostra Europa e nella intera comunità internazionale”. L’Italia, ha sottolineato Mattarella, “riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore”.

Mattarella ha detto di conoscere “le difficoltà e le ferite presenti nelle nostre comunità. Le attese di tanti italiani. Dobbiamo aver fiducia e impegnarci attivamente nel comune interesse. Disponiamo di grandi risorse. Di umanità, di ingegno, di capacità di impresa. Tutto questo produce esperienze importanti, buone pratiche di grande rilievo. Ne ho avuto conoscenza diretta visitando i nostri territori”.

Poi l’appello. Le istituzioni devono “favorire la coesione sociale”. Mattarella, nel suo messaggio di fine anno, ha evidenziato la necessità di “creare le condizioni che consentano a tutte le risorse di cui disponiamo di emergere e di esprimersi senza ostacoli e difficoltà. Con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. Insieme”.

“In particolar modo – ha proseguito – è necessario ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d’Italia. A subirne le conseguenze non sono soltanto le comunità meridionali ma l’intero Paese, frenato nelle sue potenzialità di sviluppo. Naturalmente, per promuovere fiducia, è decisivo il buon funzionamento delle pubbliche istituzioni che devono alimentarla, favorendo coesione sociale. Questo è possibile assicurando decisioni adeguate, efficaci e tempestive sui temi della vita concreta dei cittadini”.

La democrazia, ha sostenuto Mattarella, “si rafforza se le istituzioni tengono viva una ragionevole speranza. È importante anche sviluppare, sempre di più, una cultura della responsabilità che riguarda tutti: dalle formazioni politiche, ai singoli cittadini, alle imprese, alle formazioni intermedie, alle associazioni raccolte intorno a interessi e a valori.

La cultura della responsabilità – ha aggiunto – costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica. Questo comune sentire della società – quando si esprime – si riflette sulle istituzioni per infondervi costantemente un autentico spirito repubblicano”.

Il presidente della Repubblica ha parlato di una “diffusa domanda di Italia”, rafforzata nei tanti impegni internazionali che lo hanno visto protagonista. “Incontro sovente Capi di Stato, qui in Italia o all’estero”, ha affermato, “Registro ovunque una grande apertura verso di noi, un forte desiderio di collaborazione. Simpatia nei confronti del nostro popolo. Non soltanto per il richiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività e per il suo stile di vita; ma anche per la sua politica di pace, per la ricerca e la capacità italiana di dialogo nel rispetto reciproco, per le missioni delle sue Forze Armate in favore della stabilità internazionale e contro il terrorismo, per l’alto valore delle nostre imprese e per il lavoro dei nostri concittadini. Vi è una diffusa domanda di Italia”.

Un passaggio anche sui social network e sui giovani, linfa vitale per il Paese. “Senso civico e senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social”, ha ammonito il presidente della Repubblica, “occasione per ampliare le conoscenze, poter dialogare con tanti per esprimere le proprie idee e ascoltare, con attenzione e rispetto, quelle degli altri. Alle volte si trasforma invece in strumento per denigrare, anche deformando i fatti. Sovente ricorrendo a profili fittizi di soggetti inesistenti per alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false”.

La fiducia di cui il capo dello stato ha parlato “va trasmessa ai giovani”, ai quali si devono “affidare responsabilità” perché, a partire dalle “indispensabili scelte ambientali e sul clima”, le “nuove generazioni avvertono meglio degli adulti che soltanto con una capacità di osservazione più ampia si possono comprendere e affrontare la dimensione globale e la realtà di un mondo sempre più interdipendente”. I giovani, ha rilevato Mattarella, “hanno – ad esempio – chiara la percezione che i mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle generazioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e l’industria”.

Mattarella ha sollecitato a “tornare con il pensiero alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai sismi o dalle alluvioni, delle aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell’ambiente sia fondamentale per il nostro Paese. I giovani – ha ribadito – l’hanno capito. E fanno sentire la loro voce proiettati, come sono, verso il futuro e senza nostalgia del passato. Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Se possibile ancor di più oggi che la durata della vita è cresciuta e gli equilibri demografici si sono spostati verso l’età più avanzata”.

Fco