Lunedì 30 dicembre 2019 - 10:43

“Non lascerò la politica alla fine del mio mandato” (così Conte)

"Non voglio fondare un partito, ma dare un contributo al Paese"

Roma, 30 dic. (askanews) – “Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica. Ma la politica non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio paese”: è il ragionamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riportato da “Repubblica” in apertura, il giorno dopo la conferenza stampa di fine anno, che resterà in politica: “Non voglio fondare un partito, ma dare un contributo concreto al paese”.

Ska/Int2