Le cose più importanti che ha detto Conte nella conferenza di fine anno

Regionali, nomine, il "no" al suo gruppo, la Libia...

Roma, 28 dic. (askanews) – Di seguito, alcuni fra gli argomenti toccati dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.

LE REGIONALI IN EMILIA E CALABRIA Le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria “non saranno un referendum pro o contro il governo”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno. Precisando di non vedere “fibrillazioni e clima elettorale tra le forze che sostengono il governo, e questo è salutare”, Conte ha aggiunto: “Bisogna dare alla competizione elettorale per le regionali la giusta importanza. Ne ricaveremo dati politici che potranno avere un riverbero sul piano nazionale ma – ha ribadito – non saranno un referendum sul governo”.

NO A UN MIO GRUPPO DI RIFERIMENTO Conte non vuole un gruppo parlamentare a suo diretto sostegno e anzi invita i parlamentari di maggioranza, in particolare quelli del M5s, a non abbandonare i propri gruppi. Lo ha detto lo stesso presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di fine anno. “Una frammentazione delle forze politiche di maggioranza – ha sottolineato, rispondendo a una domanda sulle tensioni all’interno del M5s – non fa bene all’azione di governo, il mio invito a tutti i parlamentari è che se hanno manifestazioni critiche alimentino il dibattito interno alla singola forza politica. Non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento, non è nelle mie corde, io ho assunto il mandato di fare il presidente del Consiglio con tutte le mie energie, non posso pensare in questo momento che dei parlamentari che possono apprezzare la mia iniziativa possano ricorrere al mio nome per formare un gruppo”. Conte ha quindi rivolto un appello ai parlamentari di maggioranza. “Rimanete – ha detto – nelle forze rispettive di governo, non alimentate passaggi che non contribuiscono alla stabilizzazione del panorama politico. Se c’è dissenso manifestatelo e lavorate all’interno per portare avanti le vostre posizioni”.

LE NOMINE Inoltre, “ho pensato di nominare la sottosegretaria Azzolina ministro della Scuola e il presidente della Crui Manfredi ministro dell’Università e della ricerca”, così Conte, rivelando la scelta fatta dopo le dimissioni del ministro dell’Istruzione Fioramonti.

LA LIBIA “Avevamo previsto una guerra per procure in Libia, lo avevo detto a tutti i miei interlocutori: così stiamo facendo un errore e allontaneremo ancora di più la soluzione. Pensare, con l’opzione militare, di poter stabilizzare la Libia era velleitario. C’è una incessante attività diplomatica dell’Italia, spesso non visibile. Ieri ho sentito Erdogan e Puntin, c’è un costante dialogo per indirizzare tutti verso la soluzione politica, che deve passare dal cessate il fuoco”. Lo ha detto sempre Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno. Adesso i passi devono essere “il cessate il fuoco e il ritorno a un tavolo. Per questo appoggiamo la conferenza di Berlino. C’è una ripresa dell’iniziativa dell’Ue e dell’iniziativa italiana nella dimensione dell’Ue, ho avuto un incontro con Merkel e Macron: l’Ue è decisa a recitare un ruolo importante e dobbiamo essere uniti. Non possiamo che altri attori anche lontani possono collocarsi e sedimentare il loro ruolo in Libia”. “Continueremo – ha concluso – a rivendicare questa posizione perchè la crisi umanitaria danneggia anche noi e c’è il rischio di infiltrazioni terroristiche. Ho detto a Erdogan e Putin che non possiamo accettare una escalation militare”.

ILVA E POPOLARE DI BARI Per le crisi aziendali, come quelle dell’ex Ilva e della Banca popolare di Bari, l’intervento dello Stato non deve essere considerato come un ritorno allo statalismo, ma un intervento “mirato” per settori particolarmente rilevanti, ha spiegato il premier.

PROCESSI Nella riforma del processo penale saranno introdotti i “meccanismi” che assicurino la durata ragionevole del processo, per temperare gli effetti della riforma della prescrizione, che comunque non arriveranno prima di 3-4 anni. E’ il succo delle parole di Conte sul tema.

DECRETI SICUREZZA “E’ nel nostro programma l’intervento sui decreti sicurezza, in particolare per recepire le preoccupazioni espresse dal presidente Mattarella. Ricordo che il decreto sicurezza bis è stato varato al Consiglio dei ministri in una versione diversa che teneva conto delle preoccupazioni del capo dello Stato e dunque ci siamo impegnati a rimuovere alcune cose aggiunte dopo, sarà uno dei temi del confronto di gennaio”, così sempre Conte.

