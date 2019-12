Lunedì 23 dicembre 2019 - 18:32

Salvini: roba da matti, Governo taglia fondi contro spaccio droga

"Su questo faremo le barricate"

Roma, 23 dic. (askanews) – “Nonostante stragi, morti e violenza riconducibili all’uso e abuso di droghe, il Governo non solo taglia i fondi per la lotta allo spaccio, ma annuncia di riproporre l’idea della vendita autorizzata di droga in negozio. Roba da matti, su questo faremo le barricate”. Lo ha dichiarato in una nota il segretario della Lega, Matteo Salvini.