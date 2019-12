Sabato 21 dicembre 2019 - 12:57

“Funerale della Lega? È l’inizio di un bellissimo percorso” (così Salvini)

Battesimo di un movimento che vuole rilanciare Italia

Milano , 21 dic. (askanews) – “È l’inizio di un bellissimo percorso, il battesimo di un movimento che vuole rilanciare l’Italia nel mondo”. Lo ha detto il segretario della lega, Matteo Salvini, a chi gli ha chiesto se il congresso del Carroccio sia il funerale del vecchio partito. Salvini è arrivato nell’albergo milanese dove si tiene l’assise con un presepe in mano.

Anche il fondatore della Lega, Umberto Bossi, la pensa allo stesso modo. Il congresso federale straordinario, convocato per modifiche allo statuto, non è affatto un “funerale” del vecchio Carroccio, ha detto. “Mi hanno chiesto se è il funerale della Lega. Col c…o! Non c’è nessun funerale, semmai delle discussioni ma è normale. La battaglia della Lega sarà sempre combattere il centralismo, cambiare le cose e fare in modo che il Paese diventi veramente democratico”, ha aggiunto Bossi.

Quanto alle modifiche dello statuto ha precisato che la modifica sostanziale è l’introduzione della possibilità per gli iscritti alla Lega storica di essere iscritti anche alla Lega per Salvini Premier, movimento parallelo fondato a fine 2017 dal segretario attuale.

“È il doppio tesseramento, è tutto lì, questo lo possiamo concedere, ma siamo noi che lo concediamo, Salvini non può imporre un c…o. Vuole avere la possibilità di avere il simbolo della Lega, ma deve raccogliere le firme” ha concluso il fondatore.

