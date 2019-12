Venerdì 20 dicembre 2019 - 19:01

Le novità sulla spazzatura a Roma

Tragliatella futura discarica

Roma, 20 dic. (askanews) – Al termine di una riunione del tavolo tecnico sul tema rifiuti il Comune di Roma si impegnerà ad individuare una discarica per la città entro la fine dell’anno, e il sito probabilmente è quello di Tragliatella. La Regione Lazio, dal canto suo, si impegnerà a trovare soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti nel periodo transitorio necessario affinché la discarica diventerà operativa.

Stando a quanto si è appreso la regione sosterrà Ama per la gara per dovrebbe portare i rifiuti all’estero, e aiuterà il Campidoglio nel far accordi per portare i rifiuti in altre regioni o con operatori privati. Previsto anche un impiego efficiente degli impianti regionali.

Una concatenazione di azioni che potrebbe portare ad evitare il commissariamento, e quindi potrebbe portare i due enti a chiedere al governo un intervento normativo per consentire la velocizzazione dei provvedimenti per la gara europea.

