Martedì 17 dicembre 2019 - 21:28

M5s, Casaleggio: dimissioni Paragone? Non decido io

"Per fortuna non sono capogruppo nè probiviro"

Roma, 17 dic. (askanews) – Sulle eventuali dimissioni di Gianluigi Paragone, che non ha votato la fiducia, “per fortuna” non decide Davide Casaleggio. Lo ha detto lo stesso presidente di Rousseau, rispondendo ai giornalisti arrivando alla Camera. “Per fortuna non sono capogruppo nè probiviro”, ha detto.

Beppe Grillo e Casaleggio sono arrivati alla Camera per incontrare i deputati, dopo una analoga riunione con i senatori.

“Sono stati gli auguri di natale di grillo molto apprezzati – ha detto -. Non si è parlato dei fuoriusciti. È un problema di chi è uscito che deve riflettere. Non ho parlato con loro dopo che sono usciti”.