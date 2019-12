Martedì 17 dicembre 2019 - 20:22

Conte: nessun vertice fallito, confronto a gennaio in maggioranza

"Tra temi anche spending review"

Roma, 17 dic. (askanews) – “Hanno detto che ieri era la data del confronto, non era ieri, ho sempre detto che ci sarà a gennaio. Non c’è stato nessun fallimento di un vertice, era una riunione sull’autonomia. A gennaio ci metteremo intorno a un tavolo e, tra i progetti che dovremo affrontare, ci sarà la spendig review”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella registrazione della puntata di ‘DiMartedì’ in onda stasera su La7.

“In 100 giorni – ha precisato – non si può fare una seria spending review, a meno che non sia lineare e io non farò mai tagli lineari”.