Domenica 15 dicembre 2019 - 14:27

Popolare Bari, alle 21 Cdm per “realizzazione banca investimento”

Consiglio dei ministri convocato per questa sera

Roma, 15 dic. (askanews) – Il Consiglio dei ministri è convocato per questa sera alle ore 21 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge “Misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dove si affronterà questa sera il nodo della Banca Popolare di Bari.