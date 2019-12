Sabato 14 dicembre 2019 - 14:16

Assisi, a Mattarella la Lampada per la pace: “E’ un riconoscimento all’Italia”

"La Repubblica ha sempre ricercato questo obiettivo"

Roma, 14 dic. (askanews) – Sergio Mattarella riceve la ‘Lampada per la pace’ ad Assisi e dedica il riconoscimento alla Repubblica italiana. Il capo dello Stato, parlando durante la cerimonia di consegna, ha spiegato: “Ringrazio molto il Sacro Convento per la Lampada della Pace: ne interpreto la consegna e il significato come un riconoscimento all’Italia. La Repubblica, nel rispetto e in coerenza con la sua Costituzione, ha sempre, costantemente e attivamente, ricercato la pace”.

“Lo ho fatto e lo fa – ha continuato – con i Paesi vicini. I confini territoriali del nostro Paese, anche dove decenni e decenni addietro si vedevano scontri ed episodi di crudeltà, sono oggi punti d’incontro, luoghi di pace, di amicizia e di collaborazione attiva per il comune futuro”.

adm/sam