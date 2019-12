Venerdì 13 dicembre 2019 - 21:56

Banche, fonti M5s: no Cdm finchè non c’e’ accordo su metodo

"Noi per salvare risparmio, non banche"

Roma, 13 dic. (askanews) – “Non si fanno Cdm risolutivi finché non c’è un accordo sul metodo. Che sia chiaro: il MoVimento 5 Stelle vuole salvare i risparmi e non le banche”. Lo affermano fonti del M5s in merito sulla questione della Popolare di Bari per la quale era stato annunciato un Consiglio ei Ministri per stasera alle 21.