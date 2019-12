Venerdì 13 dicembre 2019 - 21:49

Banche, Di Maio: faremo dl per salvare risparmio non manager

"Ampia riflessione prima di varare dl"

Roma, 13 dic. (askanews) – “Oggi abbiamo un grande problema con la banca Popolare di Bari che è stata commissariata da Bankitalia. Faremo un decreto non per aiutare i banchieri ma i risparmiatori”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in una manifestazione elettorale a Catanzaro. Di Maio ha spiegato che il problema che si pone è sempre lo stesso, “i banchieri hanno prestato soldi a chi poi non li ha restituiti. Andiamo a vedere a chi sono stati prestati. Faremo un’ampia riflessione su questo prima di varare il dl”.