Venerdì 13 dicembre 2019 - 23:19

Banche, Cdm: determinazione per misure tutela risparmiatori

Ma oggi non sono stati varati provvedimenti

Roma, 13 dic. (askanews) – Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, convocato per discutere del dossier sulla Banca popolare di Bari, commissariata oggi dalla Banca d’Italia. Non sono stati approvati provvedimenti ma è stata svolta “un’ampia discussione” al termine della quale, informa una nota di palazzo Chigi “il Consiglio dei Ministri ha espresso la determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca”.

In particolare, prosegue la nota, nel corso del Consiglio dei Ministri, il responsabile dell’economia, Roberto Gualtieri, ha informato il Governo sulle decisioni adottate da Banca d’Italia sulla Banca Popolare di Bari. L’Istituto di via Veneto ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell’istituto e ha deliberato la sottoposizione della Banca stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 del testo unico bancario. Banca d’Italia ha nominato Enrico Ajello e Antonio Blandini commissari straordinari e Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso componenti del comitato di sorveglianza.