Martedì 10 dicembre 2019 - 20:22

Una cosa che ha detto Zingaretti sul governo

A "Di martedì"

Roma, 10 dic. (askanews) – Il governo deve produrre “fatti concreti”, altrimenti il Pd non resterà in maggioranza “nanche un minuto in più”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a ‘di martedì’. Per Zingaretti bisogna “riaccendere l’economia di questo paese, creare lavoroà Se ci sono queste condizioni e fatti che rendono questo concreto, andremo avanti. Altrimenti non c’è dubbio: noi al governo per difendere le poltrone non ci rimaniamo un minuto di più”.

