Martedì 10 dicembre 2019 - 19:55

Le Sardine in piazza a Torino

"No al razzismo"

Torino, 10 dic. (askanews) – Il popolo delle sardine scende in piazza anche a Torino. In migliaia affollano piazza Castello, con sardine rosse e colorate e cartelli che riportano slogan come “No al razzismo, no al fascismo, porti aperti”, ma anche “Lavoro, pensione e diritti”. In piazza ognuno è arrivato con un libro e alla fine si darà vita a un gigantesco “scambio di cultura” dicono gli organizzatori.

“Salvini è l’emblema di una politica che vogliamo contrastare, ma questa piazza parla a tutta la classe politica. Parliamo soprattutto a chi si sente deluso dalla politica. Pensiamo che in questo momento ci sia un vuoto di rappresentanza”, ha spiegato uno degli organizzatori della piazza torinese, Mattia Angeleri, 24 anni, laureato in Giurisprudenza.

“Vogliamo contrastare un linguaggio politico che non è più degno delle nostre istituzioni”, ha aggiunto Angeleri. Sul palco è stato letto un messaggio inviato da Liliana Segre, che ha definito i giovani “le sentinelle della memoria”. Poi tutta la piazza ha cantato in coro “Bella ciao”.

