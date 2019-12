Martedì 10 dicembre 2019 - 20:15

“Cosa ho imparato da Nilde Iotti”, incontro a Palazzo Merulana

A Roma l'11 dicembre, promosso dalla Fondazione Nilde Iotti

Roma, 10 dic. (askanews) – “Cosa ho imparato da Nilde Iotti” è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 11 dicembre alle 18 a Palazzo Merulana (Via Merulana, 121) a Roma. Una serata promossa dalla Fondazione Nilde Iotti in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa della prima donna presidente della Camera in Italia (era il 4 dicembre 2019) e per avviare le celebrazioni del centenario della nascita (10 aprile 2020). Un’occasione per riflettere sul pensiero e l’azione di questa nostra Madre della Repubblica e sulla sua attualità, sulla sua “vivente lezione”.

All’incontro parteciperanno Letizia Casuccio, direttrice generale CoopCulture Area Centro-Sud, Marisa Malagoli Togliatti, presidente onoraria Fondazione Nilde Iotti, Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti, l’onorevole Laura Boldrini, ex Presidente della Camera, l’onorevole Romana Bianchi, parlamentare durante la Presidenza di Nilde Iotti, Carestia Antonietta, ex sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione e Antonella Incerti, deputata di Reggio Emilia, Renata Micheli, presidente del Centro Italiano Femminile, CIF, la storica Chiara Raganelli, la presidente dell’Udi (Unione donne italiane) Vittoria Tola. Conduce e coordina la giornalista Alessandra Sardoni.