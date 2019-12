Lunedì 9 dicembre 2019 - 18:48

Conte: a gennaio la verifica, serve chiarezza

"Priorità e cronoprogramma, obiettivo è il 2023"

Roma, 9 dic. (askanews) – A gennaio la maggioranza di governo dovrà fare una ‘verifica’ su “cronoprogramma” e “priorità”, perchè l’obiettivo dell’esecutivo è il 2023. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al Tempio di Adriano a Roma.

“Ritengo – ha spiegato – che ogni cosa abbia il suo tempo. In questo momento il governo, il Parlamento e le forze politiche sono concentrate nell’approvazione della legge di bilancio e del decreto fiscale. Ci impegnerà fino alla fine del mese, un attimo dopo mi farò portatore di questa iniziativa, è assolutamente necessario. E’ vero che abbiamo dei punti programmatici che sono alla base di questo governo ma non abbiamo scritto le priorità, il cronoprogramma, e quindi chiederò alle forze politiche di condividere un percorso anche sul piano del cronoprogramma e delle priorità che dovremo andare a perseguire e realizzare. Il Paese vuole chiarezza, non possiamo permetterci di proseguire con dichiarazioni, differenti sensibilità, sfumature varie e diversità di accenti. Questo va fatto a gennaio, adesso ci occupiamo della manovra”.

“A gennaio – ha assicurato – sarò io per primo che inviterò tutte le forze politiche a fare chiarezza sugli obiettivi. Non è solo un problema di cosa fare a febbraio e a marzo, abbiamo preso l’impegno di governare questo Paese fino al 2023. Alcune urgenze che il Paese ci chiede sono riforme strutturali e non possiamo prendere in giro i cittadini dicendo che facciamo in 2-3 mesi una riforma strutturale. Abbiamo bisogno di tempo. Poi se le forze politiche dovessero rispondere diversamente perchè hanno un orizzonte diverso lo dovranno dire, ci confronteremo, ma non ho nessun motivo per dubitare che l’impegno che verrà fuori sarà fino al 2023”.

Afe Cam