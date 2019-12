Sabato 7 dicembre 2019 - 12:37

Raggi a El Pais: Salvini un ciarlatano, lo fermeremo noi sindaci

"Da ministro ha lavorato 36 giorni, il resto in giro a mangiare"

Roma, 7 dic. (askanews) – Matteo Salvini “è un grande ciarlatano e gli si risponde con i fatti. I sindaci, che si occupano di problemi di trincea, non hanno tempo per i selfie con le giacche della polizia”. La sindaca di Roma Virginia Raggi, intervistata da El Pais, punta sui primi cittadini per “fermare” un politico che, da ministro dell’Interno, “ha lavorato per meno di 36 giorni. Il resto del tempo, 14 mesi, l’ha impiegato girando l’Italia per scattare foto con felpe diverse, mangiare cibi tipici e dando giudizi su qualsiasi cosa”.

“Per la sicurezza e per l’ordine pubblico non ha fatto nulla”, ha aggiunto Raggi. “Ha promesso l’arrivo a Roma di molti agenti e non l’ha mai realizzato. Salvini è un grande chiacchierone e gli si risponde con i fatti”. La sindaca di Roma risponde anche sul movimento delle Sardine: “I cittadini stanno riappropriandosi delle piazze, in Europa e nel mondo. I sindaci devono dare voce a questi fenomeni. Le dico una cosa: Salvini sarà sconfitto dai sindaci”.

Alla domanda se canterebbe Bella Ciao, Raggi ricorda: “L’ho già cantata in Aula. Roma è una città orgogliosamente antifascista e lo sottolineo sempre. La resistenza è iniziata qui”.

Rea/Int5