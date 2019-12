Sabato 7 dicembre 2019 - 18:26

L’endorsment di Patti Smith alle Sardine

"La gente ha il potere, le Sardine hanno il potere"

Milano, 7 dic. (askanews) – C’è anche la cantautrice e poetessa statunitense Patti Smith alla Prima della Scala in scena questa sera al Piermarini. Entrando nel teatro, la cantante ha scambiato una battuta con i cronisti, parafrasando la canzone “People have the power”, intonata da un giornalista. “La gente ha il potere, specialmente in Italia. Le Sardine hanno il potere”, ha detto.

mda/int5