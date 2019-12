Sabato 7 dicembre 2019 - 12:39

“Con la manovra ha vinto l’Italia, ora un’agenda per la crescita” (Zinagretti)

"Investiamo nel futuro e rimettiamo soldi in tasche italiani"

Roma, 7 dic. (askanews) – “Con questa manovra abbiamo iniziato a rimettere i soldi nelle tasche degli italiani e investire sul futuro del nostro Paese. Ha vinto l’Italia”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti, in un post su Facebook, dopo che Matteo Renzi ha rivendicato la ‘vittoria’ di Italia Viva sulla questione microtasse.

Scrive Zingaretti: “Niente Salvini Tax, cioè il tanto temuto aumento dell’Iva per 23 miliardi, che sarebbe costato 500 euro in più di tasse ad ogni famiglia. Stipendi più alti per i lavoratori, con 3 miliardi di sgravi fiscali sulle tasse sul lavoro. E poi 59 miliardi di investimenti pluriennali per l’economia verde, giusta, competitiva e per le infrastrutture. Un sostegno alle imprese, al cuore pulsante del Paese. Una finanziaria per i più deboli e per fare ripartire l’Italia. Ora tutti insieme prepariamo una nuova agenda di Governo per lo sviluppo, il lavoro e la giustizia sociale”.

Rea/Int5