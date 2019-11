Lunedì 25 novembre 2019 - 18:38

Violenza donne: luce arancione su facciate Senato e Camera

Casellati: rivoluzione culturale forte. Fico: stop società maschilista

Roma, 25 nov. (askanews) – Le facciate di Camera e Senato tinte di arancione, a simboleggiare un futuro luminoso, senza più violenza. Anche questo segnale è statodato nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Camera e Senato hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione internazionale delle Nazioni Unite UN Women, dal titolo “Orange the World”.

“Serve una rivoluzione culturale forte – ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati – che parta dalla famiglia e coinvolga tutte le istituzioni. Come donna, prima ancora che come avvocato e Presidente del Senato, sono sempre pronta a dare il mio contributo a questa che è una battaglia di civilta’”. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha affermato che oggi ancora viviamo “in una società maschilista che dobbiamo combattere. Dobbiamo approdare in un’altra epoca che si costruisce con gli atteggiamenti, l’esempio, l’etica della comunicazione e la normativa”.