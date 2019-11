Lunedì 25 novembre 2019 - 08:37

“Il nuovo patto M5s-Pd è l’ultimo tradimento. Quello fatale” (Salvini)

"Le nostre porte sono aperte"

Roma, 25 nov. (askanews) – Il nuovo patto tra M5S e Pd sponsorizzato da Beppe Grillo “è l’ ultimo tradimento, quello fatale, del popolo grillino. Quello che voleva il cambiamento ed ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei poteri forti, il Pd. Il Movimento mi pare sulla via dell’ esaurimento. Queste scelte sono contro la sua storia”. A sottolinearlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Le nostre porte sono aperte ma ne parlerò solo a cose fatte – assicura Salvini – sono alla disperazione. Peraltro, Grillo era già intervenuto, facendo valere la sua volontà, in estate quando si trattò di dare vita al governo Conte II. Evidentemente, mi viene da dire, l’ ex comico deve difendere i suoi interessi. E magari stringendosi al Pd pensa di riuscire a portare Romano Prodi al Quirinale. Ma non è questo che mi preoccupa di Grillo…”.

Red/rus/int5