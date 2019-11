Domenica 24 novembre 2019 - 13:38

Governo, Di Maio: tappe serrate per durare altri 3 anni

"Dobbiamo essere forti e coesi"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Se deve durare altri tre anni, questo governo deve avere tappe serrate”. Lo ha detto il capo politico della Lega e ministro degli esteri, Luigi Di Maio, in un punto stampa, ripreso su facebook, a Grammichele durante il suo tour in Sicilia. Ribadendo la necessità del nuovo contratto di governo, Di Maio ha spiegato che “i cittadini voglionio sapere quali leggi facciamo e in quale momenti. Noi del M5s dobbiamo essere forti e coesi perchè così lo è anche il governo”. Il fatto che il Movimento alle elezioni regionali non si presenterà con il Pd, seguendo le indicazioni emerse dalla piattaforma Rousseau, non indebolità l’alleanza di governo. “Il governo – ha concluso – andrà avanti rafforzato dal nuovo contratto”.