Professore minaccia studenti pro-sardine. Fioramonti: Verrà sospeso

Chiedono fermezza la ministra De Micheli e la vice ministra Ascani

Roma, 23 nov. (askanews) – Un professore emiliano ‘minaccia’ di bocciatura su Facebook i suoi studenti che si professino a favore del movimento delle sardine e scoppia la polemica con la immediata condanna della politica e con il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che annuncia la sospensione del docente.

Sulla sua bacheca Facebook, il professore di Fiorenzuola, aveva scritto: “‘Se vi becco in piazza con le sardine, vi renderò un inferno la vostra vita in classe, idioti non ne voglio, passerete la prossima estate sui libri’.

Pronte le proteste da parte di esponenti del governo: “Una presa di posizione inaccettabile da parte di chi dovrebbe educare i giovani alla libertà, per la quale i nostri padri e nonni sono morti. Il ministro Fioramonti mi ha assicurato che interverrà con la massima fermezza. Ragazzi non fatevi intimorire”, ha scritto su Twitter il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli alla quale si è aggiunta la vice ministra Anna Ascani: “Non è un comportamento tollerabile. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola”.

Non si è fatta attendere la presa di posizione del ministro Fioramonti: “Non sono assolutamente ammissibili condotte che mettano a rischio la fiducia della comunità scolastica. A tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione”.

Secondo Fioramonti, “educare al rispetto dei principi della Costituzione è uno dei fondamenti dell’istituzione scolastica, tra questi vi sono certamente il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero ed a partecipare alla vita pubblica secondo i modi garantiti dalla Costituzione stessa. La scuola è inclusiva e, per definizione, deve educare al pensiero critico e indipendente. Anche il corpo docente, nell’esercitare la sua importantissima funzione, deve attenersi a questi principi, trasferendoli agli studenti, per non venir meno ai suoi doveri”.

