Venerdì 22 novembre 2019

Romano Prodi dice di non essere dietro al movimento delle sardine

"Non conosce nessuno degli ideatori"

Roma, 22 nov. (askanews) – “Poiché, evidentemente, a Giorgia Meloni, non sono bastate le parole dei giovani promotori, si è costretti a ribadire che dietro all’iniziativa delle ‘sardine’ che, da Bologna a Palermo, sta portando in piazza tante persone, non vi è il Presidente Romano Prodi il quale, e quasi se ne rammarica, pur conoscendo tante persone nella sua città, non conosce invece nessuno degli ideatori. Chi, come Giorgia Meloni, non riesce a credere al linguaggio educato scelto dai giovani inventori del flash mob, tende a pensare che tale buona educazione sia imposta da inesistenti suggeritori, come se non ritenessero i giovani capaci di cavarsela da soli”. È quanto rende noto l’ufficio stampa di Romano Prodi.

