Venerdì 22 novembre 2019 - 14:47

Roberto Fico: il M5s è in difficoltà

Occorre ripartire

Portici (Napoli), 22 nov. (askanews) – “Il Movimento è in difficoltà perché, dopo tanti anni di lotta, di progettazione, di assemblee sui territori, è entrato non solo in Parlamento e nelle istituzioni, ma anche al governo del Paese”. Lo ha detto il presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 stelle, Roberto Fico.

A margine dell’avvio del congresso nazionale di Legambiente presso il museo di Pietrarsa a Portici (Napoli), la terza carica dello Stato ha proseguito: “Ogni movimento che opta per una rivoluzione, quando arriva all’interno delle istituzioni e al governo, può cadere in molte contraddizioni e difficoltà.

Dobbiamo, quindi, dobbiamo inquadrare il Movimento, che è stato molto forte di lotta e di opposizione, in un momento in cui è al governo con tante difficoltà. Dobbiamo, quindi, ripartire da qui e capire oggi dove siamo e dove dobbiamo andare. Non è più rimandabile”.

