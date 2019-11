Venerdì 22 novembre 2019 - 19:08

“Le regionali non sono un referendum sul governo” (così Conte)

"Profondamente sbagliato"

Roma, 22 nov. (askanews) – “Da quando sono premier non riesco a ricordare quante votazioni regionali ci sono state: non è che ogni volta che si vota a livello regionale è un referendum sul governo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di polizia.

“Nessuno vuole trascurare come alcuni passaggi possano assumere un valore di rilievo ma dire che quando si vota a livello regionale si vota per il governo è profondamente sbagliato per quanto riguarda l’assetto ordinamentale”, ha aggiunto.

Luc/Int2