Giovedì 21 novembre 2019 - 20:46

M5s, Rousseau ha deciso: M5s deve correre alle Regionali

70,6% di no alla pausa elettorale, votano in 27mila su 125mila

Roma, 21 nov. (askanews) – Il Movimento 5 stelle deve partecipare alle prossime elezioni regionali che si terranno a gennaio in Emilia Romagna e Calabria. È l’esito della votazione avvenuta oggi sulla piattaforma Rousseau. Alla domanda “Vuoi che il MoVimento 5 Stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?”, 8.025 iscritti hanno risposto sì (ovvero il 29,4%), 19.248 hanno risposto no (ovvero il 70,6%).

Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. La votazione, si legge sul blog delle stelle, è stata “certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai). Anche in questa occasione, per tutta la durata delle votazioni è stato attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale ‘Associazione Rousseau'”.

“Grazie alla nuova Area Voto di Rousseau – viene spiegato nel post – abbiamo gestito un picco di 145 richieste al secondo all’apertura delle votazioni. Le richieste si sono poi lentamente stabilizzate sulle 86 richieste al secondo”.

“Il sistema di autenticazione – prosegue il post – ha risposto nel 99% dei casi in massimo 490 millisecondi. Il sistema di voto in 293 millisecondi. Non abbiamo registrato nessun rallentamento nel sistema”.

“Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche”, conclude il blog.