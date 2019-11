Giovedì 21 novembre 2019 - 14:46

Di Maio conferma che non va al G20 perché deve andare in Sicilia

"Colpiti dal maltempo"

Roma, 21 nov. (askanews) – “Al G20 ho deciso di non andare – ci andrà il viceministro come anche per altri paesi a cominciare da Stati Uniti e Francia – perché oggi pomeriggio finalmente arriva la votazione per lo stato di emergenza dei comuni del Sud colpiti dalle calamità naturali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato a “L’aria che tira” su La7.

“C’erano comuni che avevano chiesto un mese fa questo stato di calamità, ho sentito i sindaci in questi giorni e ho detto loro che andrò lì a chiedere scusa a nome dello Stato. Se permettete ci sono stati due morti e quei territori hanno importanza, andare in quei comuni e incontrare i sindaci lo è”, ha affermato.

Vep/Int2