Mercoledì 20 novembre 2019

“Sovranismo da operetta” (così Conte su Salvini)

Delirio sul Mef

Arezzo, 20 nov. (askanews) – “Oggi abbiamo scoperto che c’è un negoziato che è da un anno in corso. Tra l’altro questo delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal leader dell’opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli discutendo di Mes”. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a margine dell’Assemblea dell’Anci ha commentato le critiche sul Mes. “Da marzo a giugno di quest’anno, abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontri dove abbiamo discusso le fasi di avanzamento del negoziato e tutti i risvolti”, aggiunge Conte.

“Questo è un atteggiamento irresponsabile – sottolinea il premier -. Come i cittadini pretendono dal governo un atteggiamento responsabile, così io pretendo un’opposizione seria, credibile, perché difendiamo tutti gli interessi nazionali. Quando invece si partecipa ai tavoli a propria insaputa e poi si disconosce e si fa finta di nulla per suscitare scandalo e delirio. Quello non è un atteggiamento responsabile, è un sovranismo da operetta”.

