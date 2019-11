Lunedì 18 novembre 2019 - 18:11

“Gli italiani imparino a votare”, così Berlusconi

"Se muore l'ex Ilva è un guaio"

Roma, 18 nov. (askanews) – Se muore l’Ilva “è un bel guaio, ma bisogna che gli italiani imparino a votare. Fin quando gli italiani non imparano a votare riescono ad essere i peggior nemici di se stessi”. E’ la risposta di Silvio Berlusconi all’inviato Alessandro Poggi che lo intervista in esclusiva per Povera patria, in onda questa sera su Rai2. Come vede i giallorossi? “Li vedo male – continua Berlusconi- perché continuano a fare del male all’Italia e agli italiani”.

