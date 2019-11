Domenica 17 novembre 2019 - 16:51

Zingaretti: ci batteremo per lo ius soli. Fonti M5S: sconcertati

Il segretario Pd: "Lo abbiamo fatto anche ad agosto per alzare asticella accordo"

Bologna, 17 nov. (askanews) – “Io dico e confermo che abbiamo combattuto ad agosto per alzare l’asticella dell’accordo di governo, ma è ovvio che noi ci battiamo per rivedere i decreti Salvini che generano paura, insicurezza e discriminazione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla convention del Pd e ha ribadito, tra le proposte del Pd, quella di “una legge per la parità salariale tra uomo e donna”.

“Certo che ci batteremo” ha ribadito Zingaretti, tra gli applausi, ricordardo oltre alla battaglia per “rivedere i decreti Salvini” anche quella “per lo ius soli e lo ius culturae, ci batteremo con i gruppi parlamentari per farli approvare”.

“C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare”. Così fonti M5s hanno commentato le dichiarazioni di Zingaretti.

Matteo Salvini a sua volta ha dichiarato: “Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius Soli ed evitare che si cambino i Decreti Sicurezza. #governoclandestino”.

