Domenica 17 novembre 2019 - 14:49

Zingaretti: chi vuole rosicare consensi a Pd si scava la fossa

"Nessuno si illuda, partito pilastro di ogni risposta alla destra"

Bologna, 17 nov. (askanews) – “Non vi illudete, il Pd non sarà mai vecchio. Le nostre regole non ci hanno aiutato, sono state inadeguate ma la risposta alla crisi dei partiti politici non è la loro liquidazione. Chi combatte il Pd per rosicare qualche consenso scava la fossa per se stesso e per tutto il centrosinistra italiano”. Lo ha detto, a Bologna, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

“Nessuno si illuda il Pd rimane il pilastro di ogni risposta alla destra”, ha aggiunto.